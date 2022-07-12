شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات قوية فى ثالث أيام "أمم أفريقيا" لليد ومباراة الفراعنة والمغرب الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم لأربعاء الثلاثاء ، 4 مواجهات مهمة فى إطار ثالث أيام بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التى تستضيفها مصر و تستمرحتى يوم 18 يوليو الجارى على صالتى حسن مصطفى والصالة الدولية بالسادس من أكتوبر ، وذلك بخلاف لقاء الفراعنة أمام المغرب الليلة .
وتشهد مواجهات اليوم لقاءات بين كلا من ،السنغال مع زامبيا و الجزائر مع الجابون و أنجولا مع الكونغو الديمقراطية و الرأس الأخضر مع تونس .
وحصل منتخب مصر على راحة من المباريات أمس الثلاثاء بعد الفوز على نظيره الكاميرونى بنتيجة 40 / 17 فى ضربة البداية الإثنين .
ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.
واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة للبطولة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى:
حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.
الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.
الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.
صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.
الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.
الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.
الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.
ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبي المغرب والكاميرون .