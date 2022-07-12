شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات قوية فى ثالث أيام "أمم أفريقيا" لليد ومباراة الفراعنة والمغرب الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم لأربعاء الثلاثاء ، 4 مواجهات مهمة فى إطار ثالث أيام بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التى تستضيفها مصر و تستمرحتى يوم 18 يوليو الجارى على صالتى حسن مصطفى والصالة الدولية بالسادس من أكتوبر ، وذلك بخلاف لقاء الفراعنة أمام المغرب الليلة .

وتشهد مواجهات اليوم لقاءات بين كلا من ،السنغال مع زامبيا و الجزائر مع الجابون و أنجولا مع الكونغو الديمقراطية و الرأس الأخضر مع تونس .

وحصل منتخب مصر على راحة من المباريات أمس الثلاثاء بعد الفوز على نظيره الكاميرونى بنتيجة 40 / 17 فى ضربة البداية الإثنين .