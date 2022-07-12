شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل البنك الأهلى و غزل المحلة في الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيلة الفريق لمواجهة غزل المحلة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي تقام على ملعب بتروسبورت .

وجاء التشكيل علي النحو التالي :

محمود الزنفلي في حراسة المرمى

أحمد ياسين - أمير مدحت - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - أحمد سعيد -محمود سيد- موسي دياوارا - كريم بامبو - ناصر منسي

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي - أحمد العش - عاصم صلاح - محمود قاعود - معروف يوسف - محمد مصطفي ميدو- أسامة فيصل- محمد بسيوني - فادي فريد

بينما جاء تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده يضم كل من :

عمرو شعبان ، محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوي ، هاني عادل ، إيهاب سمير ، حميد ماو ، باولن فوافي ، أحمد النادري ، عبده يحيي، هشام بلحة ، عبد الرحمن عاطف " اجويرو "

الاحتياطي:

محمود جمال الحضري ، محمود علاء ، إبراهيم صلاح، ماليك توريه، إبراهيما كونيه، خالد الأخميمي، خالد سامي، وليد مصطفي،