شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الكاشف معلقاً على مباراة الأهلى وفيوتشر بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره فيوتشر على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفيوتشر اليوم الثلاثاء فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى مع سيف زاهر وضيوف الاستوديو (طه إسماعيل) و (أيمن يونس) و (عماد متعب)، والفقرة التحكيمية مع ( أحمد الشناوي ) وتعليق (أيمن الكاشف) .

يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدفا، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 21 هدفا.

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى فى مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.