شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيتوريا.. اتحاد الكرة يفتح ملف المدير الفني للمنتخب الأوليمبى قبل أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو اتحاد الكرة البحث عن مدير فني لمنتخب مصر الأوليمبي لتولي المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم الانتهاء من الإعلان عن اسم المدير الفني قبل بداية شهر اغسطس المقبل، من أجل توفير وديات للمنتخب في شهر سبتمبر المقبل استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا في 2023 والمؤهلة للاوليمبياد.

واستقر اتحاد الكرة على البحث عن مدير فني أجنبي للمنتخب الأوليمبي، ويتم حاليا مناقشة عدد من السير الذاتية لبعض المدربين.