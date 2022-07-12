شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيتوريا.. اتحاد الكرة يفتح ملف المدير الفني للمنتخب الأوليمبى قبل أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو اتحاد الكرة البحث عن مدير فني لمنتخب مصر الأوليمبي لتولي المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم الانتهاء من الإعلان عن اسم المدير الفني قبل بداية شهر اغسطس المقبل، من أجل توفير وديات للمنتخب في شهر سبتمبر المقبل استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا في 2023 والمؤهلة للاوليمبياد.
واستقر اتحاد الكرة على البحث عن مدير فني أجنبي للمنتخب الأوليمبي، ويتم حاليا مناقشة عدد من السير الذاتية لبعض المدربين.
وينتظر الملايين من عشاق الكرة المصرية، مستويات رائعة لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بعدما أعلن اتحاد الكرة رسميا عن تعيينه مديرا فنيا للفراعنة في الفترة المقبلة لمدة 4 سنوات.
ويعتبر المدرب البرتغالي روي كارلوس بينو دا فيتوريا، وهو من مواليد 16 أبريل عام 1970 ، أمل المصريين والذى بدأ مشواره التدريبي مع فريق فيلافرانكوينس عام 2004، ثم تولى قيادة فريق الشباب في بنفيكا والعديد من الأندية المميزة مثل فريق بنفيكا للشباب وبنفيكا والنصر السعودي وسبارتاك موسكو الروسي.
وقاد روى فيتوريا النصر السعودي في 86 لقاء وحقق الفوز في 54 وخسر 19 وتعادل في 13 لقاء، وحصد لقب الدوري مع النصر بالإضافة إلى لقب السوبر السعودي.
وتولى روي فيتوريا مهمة تدريب نادي النصر السعودي في يناير 2019، ونجح المدرب البرتغالي في قيادة النصر للفوز بلقب الدوري السعودي بعد غياب طويل، قبل أن ينجح في الفوز بلقب كأس السوبر السعودي.
فيتوريا واصل مسيرته المميزة مع النصر وتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، ولكنه خسر من بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح، قبل أن يرحل بعد تراجع نتائج الفريق في عام 2020.
وستكون المباراة الأولى للبرتغالي فيتوريا مع منتخب مصر؛ ستكون أمام منتخب مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024