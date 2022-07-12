شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، غموض مصير أبو جبل مع النصر السعودى بعد التعاقد مع الكولومبى أوسبينا، التمسك بالمساعدين وراء خروج الحضرى من منصب مدرب حراس المنتخب .

التمسك بالمساعدين وراء خروج الحضرى من منصب مدرب حراس المنتخب

أعلن اتحاد الكرة رسميا تعيين البرتغالي روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر في الفترة المقبلة لمدة 4 سنوات ، على أن يستعين بأربعة مساعدين معه سبق لهم التواجد معه في قيادة نادي النصر السعودي.

غموض مصير أبو جبل مع النصر السعودى بعد التعاقد مع الكولومبى أوسبينا

تسيطر حالة من الغموض على مصير محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعدما تعاقد فريق النصر السعودى مع الحارس الكولومبى دافيد أوسبينا فى صفقة انتقال حر، حيث وقع حارس نابولى السابق عقدا لمدة عامين مع العالمى.

فيتوريا يبدأ مهمته مع منتخب مصر بحضور قمة الأهلى والزمالك

أعلن اتحاد الكرة مساء أمس رسميا تعيين البرتغالى روى فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر، فى الفترة المقبلة لمدة 4 سنوات، حيث يصل فيتوريا القاهرة الأسبوع المقبل ويحضر مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر.

صراع ساخن فى هجوم الإسماعيلى للظهور فى تشكيلة سموحة بعد إيقاف الشامى

شهد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فى الساعات الماضية، تنافسا كبيرا بين الفلسطيني خالد النبريصي ومروان حمدي وحازم مرسي ووجيه عبد الحكيم ، رباعي الفريق من أجل المشاركة أساسيين فى مباراة سموحه ضمن منافسات الدوري العام.

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وفيوتشر الليلة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة فريق الأهلى ونظيره فيوتشر ، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

تخفيض سعر تذكرة حضور مباريات منتخب مصر لليد إلى 75 جنيه بدلا من 150

نجح عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، بعد التواصل مع شركة تذكرتي المسؤولة عن دخول الجماهير لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد للنسخة الـ 25 للرجال والتي تستضيفها مصر على صالتي حسن مصطفى و أكتوبر الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، في تخفيض قيمة تذكرة حضور مباريات البطولة الأفريقية من 150 جنيها إلى 75 جنيها.

استقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك علي استبعاد الثلاثي حازم إمام وحمزة المثلوثي ومحمود علاء، من المشاركة في المباريات حتي نهاية الموسم، لأسباب فنية وعدم اقتناعه بمستواهم الفني خلال الفترة الماضية.