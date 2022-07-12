شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الزمالك مع صافرة أمين عمر قبل مواجهة ذئاب الجبل الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء يحل فريق المقاولون العرب ضيفاً على الزمالك فى المباراة التى يستضيفها استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يبحث كل فريق عن خطف ثلاث نقاط ثمينة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ16 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

فيما يحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدورى العام برصيد 51 نقطة بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز الزمالك فى 16 مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمقاولون العرب ويتكون من أمين عمر حكم ساحة، شريف عبدالله ومحمد عزازى مساعدين، عمرو رمضان حكم رابع، عمرو الشناوي حكم فيديو وعمرو عايد مساعد حكم فيديو

يمتلك نادى الزمالك سجلا مميزا فى المباريات التى يديرها أمين عمر، حيث لا يعرف الخسارة نهائيا مع صافرته، حيث أدار للقلعة البيضاء قبل مواجهة المقاولون العرب 21 مباراة فاز فى 18 مباراة، وتعادل فى 3، ولم يخسر أى مباراة.

آخر مباراة أدارها أمين عمر للزمالك كانت فى بطولة الدورى بالموسم الحالى أمام بيراميدز وفاز الفريق الابيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين وقبلها أدار مباراة الأسبوع الثاني أمام طلائع الجيش وانتهت بفوز الأبيض 2-0 فى حين كانت آخر مواجهة فى كأس مصر كانت أمام الإسماعيلى وفاز بها الأبيض بهدف نظيف.

أما عن المقاولون فستكون هذه رابع مباراة يديرها له هذا الموسم، بعد مباراة الإسماعيلي في الأسبوع الخامس (1-1) وسموحة في الأسبوع العاشر (0-0) والإسماعيلي في الأسبوع الثاني والعشرين (0-0).