شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وفيوتشر قبل صدام الدوري الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، واحدة من أصعب مبارياته المحلية هذا الموسم، حينما يواجه فيوتشر باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدفا، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 21 .

من جهته طالب البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلى، لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط واستعادة مسيرة الانتصارات لتحقيق فوز مهم فى محاولة تصحيح المسار المحلى وانتظار تعثر الزمالك لاعتلاء صدارة المسابقة بعد لعب المؤجلات ضمن خطة استعادة درع الدوري الذى فقده المارد الأحمر في الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.