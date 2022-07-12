شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى وزياد طارق ورقة سواريز للضغط على أفشة فى تشكيل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني للنادى الاهلى، لاستغلال الثنائى زياد طارق ومحمد فخرى لاعبا فريق الشباب بالنادى كورقة ضغط على اللاعبين الذين تراجع مستواهم فى الفترة الاخيرة، وعلى رأسهم محمد مجدى أفشة، بجانب سلسلة الإصابات التى ضربت لاعبى الاهلى فى مركز الجناح وعلى رأسهم حسين الشحات وبيرسى تاو وميكيسونى .

وقدم زياد طارق أداء مميز فى المباريات الأخيرة للمارد الأحمر، واستطاع زياد طارق بلمسة ساحرة فك التكتل الدفاعى لغزل المحلة وإهداء تمرير ساحرة لمحمد شريف الذى سجل منها هدف الفوز فى الوقت القاتل، كما أحدث نشاطاً هجومياً واضحاً حينما شارك فى مباراة الجونة بديلا رغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبى.

ويميل سواريز للاستفادة من الرغبة العارمة لنجوم الأهلى الصاعدين لإثبات نفسهم مع الفريق الأول، فى ظل حالة الإجهاد التى يعانى منها أغلب اللاعبين الدوليين فى صفوف المارد الأحمر بهذه المرحلة الحرجة من عمر المنافسات المحلية، فضلا عن الإصابات التى ضربت صفوف الفريق وخطفت أكثر من لاعب مميز.

ويدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، واحدة من أصعب مبارياته المحلية هذا الموسم حينما يواجه فيوتشر باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الاهلى لمواجهة فيوتشر كل من :"محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري وزياد طارق".

من جهته طالب البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلى، لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط واستعادة مسيرة الانتصارات لتحقيق فوز مهم فى محاولة تصحيح المسار المحلى وانتظار تعثر الزمالك لاعتلاء صدارة المسابقة بعد لعب المؤجلات ضمن خطة استعادة درع الدوري الذى فقده المارد الأحمر في الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.

ويسعى سواريز لتحقيقه فوزه الأول فى مسابقة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع الجونة بينما حقق فوزه الأول مع الاهلى بكأس مصر على حساب بتروجت.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حالة فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 51، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكن يفرق عنه في المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 51 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة.