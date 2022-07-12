شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراتى الزمالك والمقاولون والأهلى وفيوتشر بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة مساء الليلة لمتابعة لقائى الأهلى مع فيوتشر والزمالك مع المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهات لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية، ونرصد أهم المعلومات عن المباراتين فى السطور التالية..

س: ما هو موقف الأهلى وفيوتشر والزمالك والمقاولون فى جدول الدوري ؟

ج: يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 21 هدفا.

فيما يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 51 نقطة، من 23 مباراة، فيما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز السادس عشر، برصيد 20 نقطة، من 22 مباراة.

س: من يدير مباراة الأهلى وفيوتشر تحكيمياً ؟

ج: يدير مباراة الأهلى فيوتشر محمد الحنفي حكما للساحة، يوسف البساطي وعمر فتحي مساعدين، صبري إبراهيم حكما رابعا، محمود دسوقي حكم فيديو، محمد عباس قابيل مساعد حكم فيديو.

س: من يدير مباراة الزمالك والمقاولون العرب تحكيمياً ؟

ج: يدير مباراة الزمالك والمقاولون العرب أمين عمر حكم ساحة، شريف عبد الله ومحمد عزازي مساعدين، عمرو رمضان حكم رابع، عمرو الشناوي حكم فيديو وعمرو عايد مساعد حكم فيديو.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الأهلى وفيوتشر ؟

ج: التقى الأهلى مع فيوتشر مرة واحدة وكانت فى الدور الأول لدورى هذا الموسم فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، سجل هدف المارد الأحمر محمد شريف وسجل هدف فيوتشر كريم نيدفيد.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والمقاولون العرب؟

ج: 77 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون العرب فى بطولة الدورى منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، والكفة تميل لمصلحة الزمالك الذى حقق 50 فوزاً وسجل 115 هدفا مقابل 8 انتصارات و50 هدفاً للمقاولون، وحسم التعادل نتيجة 19 لقاء بينهما آخرها بهدفين لمثلهما فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى.

س: ما القنوات الناقلة لمباراتى الأهلى والزمالك الليلة ؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى الليلة الزمالك مع المقاولون العرب والأهلى مع فيوتشر، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.