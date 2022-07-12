شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين يرفعون شعار "صديق الأمس منافس اليوم" فى مباراة الأهلى وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجدد المتعة والإثارة في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، عندما يحل فريق فيوتشر ضيفاً على النادي الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتشهد قائمة فيوتشر تواجد 7 لاعبين من الأهلي سواء عن طريق الإعارة أو الانتقال النهائي، وهم، سعد سمير، مصطفى البدري، مروان محسن، عربي بدر، فارس طارق، كريم نيدفيد، وناصر ماهر.

فيما يتواجد محمد عبد المنعم في قائمة الأهلي، وذلك بعدما قطع الفريق الأحمر إعارته إلى فيوتشر في يناير الماضي، لتدعيم دفاعات الفريق.

ويبحث فيوتشر عن استعادة الانتصارات في مسابقة الدوري العام بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها أمام طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الماضية، وذلك للحفاظ على تواجده في المربع الذهبي بالبطولة في ظل منافسة شرسة من سموحة.

أما النادي الأهلي فيبحث عن استعادة هيبته في المسابقة المحلية بعد السقوط في المباراة الماضية أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة في الدوري حتى الآن، حيث فاز الأهلي في 13 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الأهلي 44 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.