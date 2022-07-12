شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك والمقاولون العرب قبل صدام الدوري الليلة ؟.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ24 للدورى، وهي المباراة التي يعتبرها أبناء الزمالك من أهم المحطات المتبقية فى رحلة الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

مباراة اليوم هى المواجهة الأهم لمحمد عودة المدير الفني للمقاولون، والذى يبحث عن طوق نجاة للهروب من صراع الهبوط، حيث يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، من 23 مباراة، فيما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز السادس عشر، برصيد 20 نقطة، من 22 مباراة.

البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك اختار قائمة المباراة وفقا للظروف التي يمر بها الفريق من غيابات للإصابة والإيقاف، بخلاف بعض اللاعبين الذين انقطعوا عن التدريبات منذ فترة في مقدمتهم طارق حامد ومحمد أبو جبل بخلاف رزاق سيسيه الذى غادر النادى منذ عدة أيام.

وتحفل مواجهات الزمالك والمقاولون بالإثارة والمتعة دائماً، ويرجع آخر فوز حققه المقاولون على الفريق الأبيض إلى 27 أغسطس 2020، أى قبل 684 يوماً، ما يعادل سنة و10 أشهر، وذلك عندما فجر المقاولون بقيادة عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل وقتها مفاجأة بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى لقاء مثير، حيث كان المقاولون متأخراً بهدف وتعرض لطرد أحد مدافعيه ليستكمل اللقاء بـ 10 لاعبين، إلا أنه نجح فى خطف الفوز بالدقائق الأخيرة.