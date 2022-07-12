شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخصص برنامج تأهيل لمهاجمه محمود وادى لعلاجه من تمزق في أربطة الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الطبى لفريق بيراميدز بقيادة الدكتور مصطفى المنيرى، برنامج تأهيل خاص للمهاجم الفلسطينى محمود وادى على أمل التعافى سريعًا من الإصابة التى تعرض لها بتمزق في أربطة الكاحل.

وحدد الجهاز الطبى لبيراميدز برنامخ تأهيل مكثف لمحمود وادى للتعافى من الإصابة والعودة سريعًا للملاعب، خاصة وإن بيراميدز يعانى من عقم تهديفى فى الفترة الحالية، ويبحث عن تطوير أداء مهاجميه.

ويستضيف طلائع الجيش، فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فريق بيراميدز باستاد جهاز الرياضة، فى الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 49 نقطة جمعها من 23 مباراة، حيث حقق الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبل 15 هدفا.