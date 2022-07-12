شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على المقاولون فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ24 للدوري، وهى المباراة التي يعتبرها أبناء الزمالك من أهم المحطات المتبقية فى طريق الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثانى على التوالى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

فيما يحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 51 نقطة بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز الزمالك فى 16 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 21.43 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للمقاولون العرب 5.30 مليون يورو.