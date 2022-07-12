شكرا لقرائتكم خبر عن الألفى: السماح بحضور حاملى بطاقات اتحاد كرة اليد لمباريات أمم إفريقيا مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الألفي مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ 25 لكرة اليد للرجال "مصر2022" ، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 إلى18 يوليو الجاري على صالتي الدكتور حسن مصطفى واكتوبر الدولية، أن اللجنة المنظمة للبطولة قررت السماح للمدربين واللاعبين حاملي بطاقات الاتحاد المصري لكرة اليد للموسم الماضي بحضور المباريات مجانًا بداية من مباراة مصر والمغرب. يأتي ذلك تشجيعًا لحضور الجماهير للبطولة وأولهم أسرة اللعبة .

يذكر أن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس لجنة التسويق بالبطولة توصل لاتفاق مع شركة تذكرتي لتخفيض سعر التذكرة للنصف ليصبح سعرها 75 جنيها بدلا من 150 حرصا على حضور الجماهير لمؤازرة المنتخب وخاصة في الأدوار الحاسمة بالبطولة.

جدير بالذكر أن سعة صالة الدكتور حسن مصطفى تبلغ 4500 مشجع، وسعة صالة أكتوبر الدولية تبلغ 2000 مشجع.