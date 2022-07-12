شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر أفريقى وآخر محلى وطرد وطوبة ودم.. أشهر ذكريات الزمالك وذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ24 للدوري، وهى المباراة التي يعتبرها أبناء الزمالك من أهم المحطات المتبقية فى طريق الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.
يحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 51 نقطة بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز الزمالك في 16 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 41 هدفاً واستقبلت شباكه 25 هدفاً أخر.
ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.
ودائما ما تحمل مواجهات الزمالك والمقاولون ذكريات لاتٌنسى من تاريح لقاءات الفريقين نستعرض أشهرها فى السطور التالية..
طرد طارق حامد
فى عام 2015، قام ابراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك و المقاولون ، بإشهار بطاقته الصفراء مرتين خلال 15 دقيقة لطارق حامد لاعب الأبيض ، وتم طرده ليخوض الزمالك اللقاء بعشرة لاعبين فقط ، فضلا عن احتسابه ركلة جزاء للفريق الأبيض، ونجح من خلالها معروف يوسف فى إضافة الهدف الثانى لفريقه وانتهاء المباراة.
الزمالك يخسر السوبر المحلى
وفى عام 2004 توج فريق القاولون العرب بكأس بطولة السوبر على حساب الزمالك، بعد الفوز برباعية مقابل هدفين للفريق الأبيض ، ومن قبلها التغلب على الأهلى بالمباراة النهائية ببطولة كاس مصر .
طوبة ودماء لحكم الزمالك والمقاولون
فى موسم 2000/2001، شهدت مباراة الزمالك والمقاولون العرب، أحداث عنف ودماء سالت، بعد أن قام أحد الجماهير بإلقاء طوبة على رضا البلتاجى حكم اللقاء وقتها، ورغم أن الزمالك كان متصدرا للدورى حينها، إلا أن الجماهير لم ترض بتقدم المقاولون بهدف بعد ضربة جزاء تم احتسابها من الحكم، فوجهت الجماهير السباب إلى البلتاجى، وأثناء خروجه من الملعب تم إلقاء طوبة فى رأس الحكم، حتى سالت الدماء ، وألغى المباراة، ولكن تمت إعادتها فيما بعد بدون حضور الجماهير وانتهت بالفوز للأبيض بثلاثية دون رد.
الزمالك يتوج بالسوبر الافريقى
وبالعودة قليلا فى صفحات تاريخ مواجهات الفريقين، فتوج الزمالك ببطولة السوبرالأفريقى على حساب المقاولون ، وذلك عام 1997 حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فيما شارك الذئاب بصفته حاملاً للقب كأس الكؤوس الأفريقية، واحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيح بعد تعادل الفريقان بالوقت الاصلى، والتى حسمها الأبيض لصالحه بنتيجة 4 / 2 ويتوج باللقب للمرة الثانية فى تاريخه.