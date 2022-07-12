شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر أفريقى وآخر محلى وطرد وطوبة ودم.. أشهر ذكريات الزمالك وذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ24 للدوري، وهى المباراة التي يعتبرها أبناء الزمالك من أهم المحطات المتبقية فى طريق الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

يحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 51 نقطة بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز الزمالك في 16 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 41 هدفاً واستقبلت شباكه 25 هدفاً أخر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

ودائما ما تحمل مواجهات الزمالك والمقاولون ذكريات لاتٌنسى من تاريح لقاءات الفريقين نستعرض أشهرها فى السطور التالية..

طرد طارق حامد

فى عام 2015، قام ابراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك و المقاولون ، بإشهار بطاقته الصفراء مرتين خلال 15 دقيقة لطارق حامد لاعب الأبيض ، وتم طرده ليخوض الزمالك اللقاء بعشرة لاعبين فقط ، فضلا عن احتسابه ركلة جزاء للفريق الأبيض، ونجح من خلالها معروف يوسف فى إضافة الهدف الثانى لفريقه وانتهاء المباراة.