شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن الفوز الأول على فيوتشر بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره فيوتشر على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

والتقى الاهلى مع فيوتشر مرة واحدة وكانت فى الدور الاول لدوري هذا الموسم، فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، سجل هدف المارد الأحمر محمد شريف وسجل هدف فيوتشر كريم نيدفيد.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وفيوتشر فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حال فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 51، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكن يفرق عنه في المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 51 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة.

ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة ، بينما يستعيد الأهلى جهود محمد عبد المنعم بعد انتهاء الإيقاف بعد غيابه عن مباراة الجونة بسبب الإنذار الثالث.