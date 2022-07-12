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تعرف على الأجانب الأربعة فى جهاز منتخب مصر بقيادة البرتغالى روي فيتوريا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة رسميا تعيين البرتغالي روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر في الفترة المقبلة لمدة 4 سنوات ، على أن يستعين بأربعة مساعدين معه سبق لهم التواجد معه في قيادة نادي النصر السعودي . 

 

الأجانب في جهاز منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا: 

 

الجهاز الفني لمنتخب مصر :

 

 روي كارلوس فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر .

 

 أرنالدو تيكسيرا مدرب

سيرجيو بوتيلو مدرب  مساعد 

باولو موراو  دياز محلل أداء و لياقة بدنية .

لويس إستيفيس -مدرب حراس مرمى.

 

السيرة الذاتية للمدرب البرتغالي الجديد: 

 

ـ روي كارلوس بينو دا فيتوريا. 

 

ـ مواليد 16 أبريل عام 1970. 

 

ـ مسيرته كلاعب كانت مع أندية برتغالية مغمورة. 

 

ـ بدأ مشواره التدريبي مع فريق فيلافرانكوينس عام 2004. 

 

ـ النقلة الأبرز في مشواره التدريبي، عندما تولى قيادة فريق الشباب في بنفيكا.

 

ـ تولى روي فيتوريا العديد من الأندية المميزة مثل فريق بنفيكا للشباب وبنفيكا والنصر السعودي وسبارتاك موسكو الروسي.

 

ـ قاد فيتوريا النصر في 86 لقاء وحقق الفوز في 54 وخسر 19 وتعادل في 13 لقاء، وحصد لقب الدوري مع النصر بالإضافة إلى لقب السوبر السعودي.

 

ـ حصل فيتوريا مع بنفيكا على كأس بطل البرتغال مرتين، كما حصل على نفس اللقب مع فيتوريا جيماريش، وحصل على الدوري البرتغالي مرة واحدة مع بنفيكا بالإضافة إلى السوبر البرتغالي.

 

ـ خلال قيادته لفريق سبارتاك موسكو تولى تدريب الفريق في 26 لقاء وحقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 6 وخسر 11 لقاء.

 

ـ حصل روي فيتوريا على 8 بطولات خلال تاريخه التدريبي.

 

 

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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