شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصرى قبل انطلاق مباريات الجولة 24 للمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة فيوتشر فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، بينما يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

جدول ترتيب الدورى المصرى

الزمالك 51 نقطة من 23 مباراة

بيراميدز 46 نقطة من 22 مباراة

الأهلى 45 نقطة من 21 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 23 مباراة

سموحة 39 نقطة من 23 مباراة

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.