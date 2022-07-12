شكرا لقرائتكم خبر عن شد العضلة الأمامية سبب استبعاد وليد سليمان من مباراة الأهلى وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع وليد سليمان صانع العاب النادى الاهلى لإختبار طبى عقب مباراة فريقه أمام فيوتشر الليلة لتحديد موقفه من مباراة بيراميدز المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري ، واستبعد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى للمارد الاحمر الحاوى من مباراة الليلة أمام فيوتشر بعد تعرضه للإصابة بشد خفيف فى العضلة الامامية فى التدريبات التى سبقت المباراة.

ويدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، واحدة من أصعب مبارياته المحلية هذا الموسم حينما يواجه فيوتشر باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن إيقاف نزيف النقاط بعد التعادل السلبى مع الجونة فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ومن قبلها الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفى المقابل خسر فيوتشر مباراته الأخيرة فى الدوري أمام طلائع الجيش بهدف دون رد.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدف ، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 21 .