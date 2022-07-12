شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض سعر تذكرة حضور مباريات منتخب مصر لليد إلى 75 جنيه بدلا من 150 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، بعد التواصل مع شركة تذكرتي المسؤولة عن دخول الجماهير لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد للنسخة الـ 25 للرجال والتي تستضيفها مصر على صالتي حسن مصطفى و أكتوبر الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، في تخفيض قيمة تذكرة حضور مباريات البطولة الأفريقية من 150 جنيها إلى 75 جنيها.

وجاء قرار تخفيض قيمة التذاكر من أجل زيادة الحضور الجماهيري ودعم المنتخب مصر فى البطولة التي تقام على أرض مصر.

وجه أمين صندوق الاتحاد اليد الشكر إلى شركة تذكرتي، بعد الاستجابة لطلب الاتحاد لتخفيض سعر التذكرة.

يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة كان أعلنت عن الحضور الجماهير، وسيكون الحد الأقصى لحضور الجمهور في صالة حسن مصطفى 4500 مشجع، وفي صالة أكتوبر الدولية 2000 مشجع.