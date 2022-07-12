شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه في الزمالك لاستبعاد محمود علاء والمثلوثي وحازم إمام حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك علي استبعاد الثلاثي حازم إمام وحمزة المثلوثي ومحمود علاء، من المشاركة في المباريات حتي نهاية الموسم، لأسباب فنية وعدم اقتناعه بمستواهم الفني خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني أن البرتغالي فيريرا قرر عدم الاستعانة بالثلاثي واكتفى باستبدالهم بمجموعة الناشئين المتواجدين مع الفريق أمثال محمد طارق وحسام عبد المجيد ، بخلاف توظيف بعض اللاعبين الحاليين في مراكز الثلاثي وهي الدفاع والظهير الأيمن.

ومن المتوقع أن يرحل الثلاثي عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، خاصة أن حازم إمام عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولم يتم التجديد له حتي الان أما المثلوثي وعلاء فسيتم الموافقة علي رحيلهم في حالة تلقيهم عروض قوية.

واستبعد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، كلا من حازم إمام وحمزة المثلوثى، ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى، من قائمة مواجهة المقاولون العرب.

ويستضيف الزمالك نظيره المقاولون العرب في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ24 للدوري.

وجاء استبعاد حازم إمام والمثلوثى لأسباب فنية رغم جاهزية الثنائى من الناحية الطبية، فيما استبعد محمود علاء ومحمد عبد الشافى من أجل استكمال البرنامج التأهيلى الذي يخضعان له.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، من 23 مباراة، فيما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز الخامس عشر، برصيد 20 نقطة، من 22 مباراة.

وضمت قائمة الزمالك كلاً من: في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم، خط الدفاع : محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق- عبد الله جمعة - أحمد فتوح، خط الوسط : إمام عاشور -يوسف أوباما - محمد أشرف روقا - محمود شيكابالا - إسلام جابر - سيد عبد الله نيمار - محمد أوناجم - اشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - يوسف أسامة نبيه، خط الهجوم : عمر السعيد - سيف الجزيري.