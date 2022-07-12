شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لفيوتشر أمام الاهلى.. فاروق وأحمد رفعت وعاطف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره فيوتشر على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبدو التشكيل المتوقع لفيوتشر أمام الأهلى مكون من :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم " جنش".

خط الدفاع : جوزيف أنجويم - سعد سمير - محمود مرعي - محمود شعبان .

خط الوسط: عمر كمال عبد الواحد - كريم نيدفيد - غنام محمد - محمد فاروق - أحمد رفعت .

خط الهجوم : أحمد عاطف.

يدخل فيوتشر بقيادة على ماهر مباراة الليلة منتشياً بتتويجه بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة فى نسختها الأولى عقب فوزه على غزل المحلة بخماسية مقابل هدف ليسجل أول بطولة فى تاريخه.

ويتمسك على ماهر بخطف النقاط الثلاث من أنياب الأهلى بعدما ضمن المشاركة في بطولة الكونفدرالية بالموسم الجديد، ويتسلح فيوتشر بنجومه المتميزين أحمد عاطف ومحمد رضا بوبو وأحمد رفعت وكريم نيدفيد وسعد سمير ومروان محسن.