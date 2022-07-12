الامارات | برشلونة يتقدم بالعرض الأخير لضم ليفاندوفسكي

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتقدم بالعرض الأخير لضم ليفاندوفسكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة تقدم بعرض جديد من أجل ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت صحيفة "سبورت" أنه تواصل برشلونة مع بايرن ميونخ، وقدم عرضه الأخير لروبرت ليفاندوفسكي، مشيرة إلى أن البارسا يتوقع بأن هذا العرض سيتم قبوله، وأن ليفا سيكون لاعبا في الفريق الكتالوني بنهاية هذا الأسبوع".

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع بايرن ميونخ في صيف عام 2023.

وأعلن ليفاندوفسكي، رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ أكثر من مرة، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.

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