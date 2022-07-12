شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب اليد المقبلة فى أمم أفريقيا أمام المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد مواجهة مهمة أمام المغرب غدا، فى ثان مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيقها مصر على صالة حسن مصطفى والصالة الدولية بالسادس من أكتوبر .

موعد مباراة مصر و المغرب فى أمم أفريقيا لليد

تقام مباراة مصر والمغرب فى تمام الثامنة غدا الأربعاء فى ثان مواجهات الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية، حيث يتم نقلها على الهواء مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس .

ويسعى منتخب مصر لكرة اليد إلى مواصلة تحقيق الفوز بعد النتيجة القوية التى حققها فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17 ، حيث أن مجموعة الفراعنة تضم 3 منتخبات فقط .

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.

وكان الفراعنة حصلوا على راحة سلبية يوم واحد فقط فى وقفة عرفات الجمعة الماضية، عقب العودة من الجزائر بفضية البحر المتوسط الخميس الماضي.