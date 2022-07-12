شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. عمرو السولية يسجل هدفه الأول بقميص الأهلى فى حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل عمرو السولية، لاعب خط وسط الأهلى، هدفه الأول مع القلعة الحمراء فى شباك حرس الحدود بدور الستة عشر لمسابقة كأس مصر فى مثل هذا اليوم 12 يوليو 2016.

حقق الأهلى وقتها فوزاً بهدفين مقابل هدف سجل عماد متعب من ركلة جزاء ثم عمرو السولية من تسديدة صاروخية وسجل للفريق السكندرى محمد فاروق بنزيمة من ضربة جزاء احتسبها الحكم عبد العزيز السيد بإستاد الإسكندرية.

وإجمالا شارك عمرو السولية فى 254 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 20723 دقيقة لعب سجل خلالها 24 هدف وصنع 24 هدف أخر وتلقى 31 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد ، وتوج مع القلعة الحمراء ببطولة الدوري الممتاز خمسة مرات وكأس مصر مرتين والسوبر المحلى مرتين ودوري الابطال الافريقى مرتين والسوبر الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وبلغة الأرقام والإحصائيات التى لا تعرف التحيز، استطاع عمرو السولية أن ينتزع لقب "ملك النص"، بفضل العروض القوية التى قدمها مع الفريق الأحمر منذ انتقاله للتتش.

بدأ عمرو السولية مسيرته الكروية فى مدرسة الكرة بنادى بلدية المحلة وعمره 9 سنوات، وانضم إلى قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى فى سن 11 سنة، وكان انضمامه إلى ناشئى الإسماعيلى من خلال مشاركته فى فريق بلدية المحلة ضد الإسماعيلى.

اكتشفه محمد فكرى الصغير وضمه إلى الإسماعيلى، وبدأ مسيرته مع الفريق الأول فى موسم 2008 - 2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015، ثم خاض بعدها تجربة الاحتراف الخارجى مع نادى الشعب الإماراتى فى صيف 2015، ثم عاد للدورى المصرى مرة أخرى ولعب للنادى الأهلى الذى انتقل إليه خلال الانتقالات الشتوية فى يناير 2016.

عمرو السولية لعب مع الفريق الأول للإسماعيلى موسم 2008–2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015 وشارك خلال تلك الفترة فى 154 مباراة وسجل 18 هدفًا.

وخاض تجربة الاحتراف الخارجى مع نادى الشعب الإماراتى فى صيف 2015 ولعب بقميصهم 18 مباراة وسجل 3 أهداف.