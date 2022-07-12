شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ساخن فى هجوم الإسماعيلى للظهور فى تشكيلة سموحة بعد إيقاف الشامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فى الساعات الماضية، تنافسا كبيرا بين الفلسطيني خالد النبريصي ومروان حمدي وحازم مرسي ووجيه عبد الحكيم ، رباعي الفريق من أجل المشاركة أساسيين فى مباراة سموحه ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك لتعويض غياب محمد الشامي مهاجم الفريق عن هذا اللقاء بعد تعرضه للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، عقب حصوله على الكارت الأصفر الثالث له هذا الموسم خلال لقاء فريقه الأخير ضد غزل المحلة الذى أقيم يوم 28 يونيه الماضي وانتهي بالتعادل السلبي.

ويستضيف الإسماعيلي، فريق سموحه غدًا الأربعاء، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الجولة الـ 24 من عمر المسابقة المحلية.

وكان الدراويش دخلوا معسكرا مغلقا مساء الإثنين استعدادًا لهذه المباراة الصعبة والتي يسعي من خلالها لتصحيح مساره بجدول المسابقة المحلية الذى لا يليق بإسمه وشعبيته.