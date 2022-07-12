شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم بطيشة معلقاً على مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فريق الزمالك على موعد مع مواجهة صعبة أمام نظيره المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء فى بطولة الدوري بعد الفوز على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء مع تامر صقر وضيوف الاستوديو (إسماعيل يوسف) و (فاروق جعفر) و (محمد فضل) والفقرة التحكيمية مع ( سمير عثمان ) وتعليق (حاتم بطيشة).

وتحفل مواجهات الزمالك والمقاولون بالإثارة والمتعة دائماً، ويرجع آخر فوز حققه المقاولون على الفريق الأبيض إلى 27 أغسطس 2020، أى قبل 684 يوماً، ما يعادل سنة و10 أشهر، وذلك عندما فجر المقاولون بقيادة عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل وقتها مفاجأة بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى لقاء مثير، حيث كان المقاولون متأخراً بهدف وتعرض لطرد أحد مدافعيه ليستكمل اللقاء بـ 10 لاعبين، إلا أنه نجح فى خطف الفوز بالدقائق الأخيرة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

فيما يحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 51 نقطة بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز الزمالك في 16 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً.