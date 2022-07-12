شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يزيح الستار عن الناشئ شريف إكرامى أمام الكروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز فى أول مباراة رسمية مع الأهلى ضد الكروم التى انتهت بفوز المارد الأحمر بستة أهداف مقابل هدف فى مثل هذا اليوم 12 يوليو 2004.

سجل أسامة حسنى خمسة أهداف أحدها من ضربة جزاء فى شباك أسامة الشاذلى، وسجل محمد شوقى الهدف السادس، بينما سجل محمد محمود أول هدف يهز شباك شريف إكرامى فى أول مشاركة رسمية له، وأدار المباراة الحكم ياسر الجيزاوى باستاد الكلية الحربية.

ولد إكرامى الصغير فى 10 يوليو عام 1983 فى أسرة كروية بامتياز، ليرث أصول حراسة المرمى من وحش أفريقيا إكرامى الشحات، أحد أكبر الأسماء فى هذا المركز فى تاريخ مصر.

وتحت شعار "الخروج الكبير"، كانت نهاية علاقة شريف إكرامى بالنادى الأهلى بعد انتقاله لبيراميدز مطلع هذا الموسم بعد مسيرة طويلة مع القلعة الحمراء، حيث بدأ شريف إكرامى مسيرته الكروية فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى وتدرج معه حتى لعب مع الفريق الأول موسم 2004–2005، ثم سافر عام 2008 للعب مع فريق أنقرة لمدة عام.

وفى عام 2009 انتقل شريف إكرامى إلى صفوف فريق نادى فينورد الهولندى، ثم عاد إلى مصر عبر بوابة نادى الجونة ليعود مجددًا إلى بيته ويستقر مع النادى الأهلى منذ عام 2010.

ومع الأهلى حصد إكرامى العديد من الألقاب والتى تضمنت 7 ألقاب دورى عام، لقب واحد كأس مصر، 6 ألقاب كأس السوبر، ولقبين بدورى الأبطال والسوبر الأفريقى.

وفى فبراير 2020 أصدر شريف إكرامى بيانا أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، نظرا لعدم مشاركته بشكل أساسى مع الفريق طوال الموسمين الماضيين.