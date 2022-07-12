شكرا لقرائتكم خبر عن التمسك بالمساعدين وراء خروج الحضرى من منصب مدرب حراس المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة رسميا تعيين البرتغالي روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر في الفترة المقبلة لمدة 4 سنوات ، على أن يستعين بأربعة مساعدين معه سبق لهم التواجد معه في قيادة نادي النصر السعودي.

وشهدت الجلسة عرض اسم عصام الحضري للاستمرار في منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر، لكن تمسك البرتغالي فيتوريا بتواجد جميع المساعدين معه في جهازه والذي يضم مدرب حراس مرمي وهو لويس إستيفيس وسبق له العمل مع فيتوريا بنادي النصر السعودي ليتم استبعاد الحضري، الذي نال إشادة واسعة خلال فترة تواجده مع البرتغالي كارلوس كيروش ومن بعده إيهاب جلال.

الأجانب في جهاز منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا:

روي كارلوس فيتوريا مدير فني لمنتخب مصر.

أرنالدو تيكسيرا: مدرب.

سيرجيو بوتيلو مدرب مساعد.

باولو موراو دياز محلل أداء ولياقة بدنية.

لويس إستيفيس - مدرب حراس مرمى.

التالية السيرة الذاتية للمدرب البرتغالي الجديد:

ـ روي كارلوس بينو دا فيتوريا.

ـ مواليد 16 أبريل عام 1970.

ـ مسيرته كلاعب كانت مع أندية برتغالية مغمورة.

ـ بدأ مشواره التدريبي مع فريق فيلافرانكوينس عام 2004.

ـ النقلة الأبرز في مشواره التدريبي، عندما تولى قيادة فريق الشباب في بنفيكا.

ـ تولى روي فيتوريا العديد من الأندية المميزة مثل فريق بنفيكا للشباب وبنفيكا والنصر السعودي وسبارتاك موسكو الروسي.

ـ قاد فيتوريا النصر في 86 لقاء وحقق الفوز في 54 وخسر 19 وتعادل في 13 لقاء، وحصد لقب الدوري مع النصر بالإضافة إلى لقب السوبر السعودي.

ـ حصل فيتوريا مع بنفيكا على كأس بطل البرتغال مرتين، كما حصل على نفس اللقب مع فيتوريا جيماريش، وحصل على الدوري البرتغالي مرة واحدة مع بنفيكا بالإضافة إلى السوبر البرتغالي.

ـ خلال قيادته لفريق سبارتاك موسكو تولى تدريب الفريق في 26 لقاء وحقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 6 وخسر 11 لقاء.

ـ حصل روي فيتوريا على 8 بطولات خلال تاريخه التدريبي.