شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم الثلاثاء 12 / 7 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فريق الزمالك على موعد مع مواجهة صعبة أمام نظيره المقاولون العرب الليلة فى بطولة الدوري بعد الفوز على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول الدوري قبل مواجهة المقاولون

تنطلق منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء بإقامة أربعة لقاءات تجمع البنك الاهلى وغزل المحلة على ستاد بتروسبورت، ومباراة الزمالك والمقاولون العرب على ستاد القاهرة الدولى ، ولقاء الاهلى مع فيوتشر على ستاد الاهلى والسلام ومباراة طلائع الجيش وبيراميدز على ستاد جهاز الرياضة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة يليه بيراميدز برصيد 46 نقطة ويحل الاهلى ثالثاً برصيد 45 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.