شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يستجم فى حمام السباحة ويسبح وسط التفكير بمستقبله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، صورته عبر استورى صفحته الرسمية على إنستجرام، خلال الاستجمام فى احدى "حمامات السباحة" وسط تفكير فى مصيره ومستقبله بالفترة المقبلة.



محمد أبو جبل

وأغلق الزمالك باب التجديد لمحمد أبو جبل، والذى ينتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، كما أن النصر السعودى الذى سبق وتعاقد مع الحارس ومنحه مقدم التعاقد، ثم تغيرت الخريطة وتعاقد النصر مع الحارس الكولومبى دافيد أوسبينا فى صفقة انتقال حر، حيث وقع حارس نابولى السابق عقدا لمدة عامين مع العالمى.

وبعد أن كان أبو جبل على بعد خطوة واحدة من ارتداء قميص النصر السعودى فى الموسم الجديد، خاصة بعدما سبق ووقع للنادى السعودى وحصل على مقدم التعاقد، انقلبت الأمور رأسًا على عقب وتراجعت إدارة النصر عن إتمام التعاقد، وقررت ضم أوسبينا.

ويبحث فريق النصر السعودى فى الوقت الحالى على عرض مناسب لإعارة محمد أبو جبل لأحد أندية الدورى السعودى، أو انتقال اللاعب لأى فريق آخر حسب رغبته.