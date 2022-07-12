اخبار الرياضه

7 ساعات تحسم تنصيب روى فيتوريا مدربا لمنتخب مصر لمدة أربع سنوات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ساعات تحسم تنصيب روى فيتوريا مدربا لمنتخب مصر لمدة أربع سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمتواجد حاليا فى البرتغال جلسة استمرت 7 ساعات مع البرتغالى روى فيتوريا انتهت بتنصيب فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر لمدة 4 سنوات خلفا لإيهاب جلال.

 

أعلن اتحاد الكرة رسميا تعيين البرتغالى روى فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة لمدة 4 سنوات. 

 

ونستعرض فى التقرير التالى السيرة الذاتية للمدرب البرتغالى الجديد: 

 

ـ روى كارلوس بينو دا فيتوريا. 

 

ـ مواليد 16 أبريل عام 1970. 

 

ـ مسيرته كلاعب كانت مع أندية برتغالية مغمورة. 

 

ـ بدأ مشواره التدريبى مع فريق فيلافرانكوينس عام 2004. 

 

ـ النقلة الأبرز فى مشواره التدريبى، عندما تولى قيادة فريق الشباب فى بنفيكا.

 

ـ تولى روى فيتوريا العديد من الأندية المميزة مثل فريق بنفيكا للشباب وبنفيكا والنصر السعودى وسبارتاك موسكو الروسى.

 

ـ قاد فيتوريا النصر فى 86 لقاء وحقق الفوز فى 54 وخسر 19 وتعادل فى 13 لقاء، وحصد لقب الدورى مع النصر بالإضافة إلى لقب السوبر السعودى.

 

ـ حصل فيتوريا مع بنفيكا على كأس بطل البرتغال مرتين، كما حصل على نفس اللقب مع فيتوريا جيماريش، وحصل على الدوري البرتغالي مرة واحدة مع بنفيكا بالإضافة إلى السوبر البرتغالي.

 

ـ خلال قيادته لفريق سبارتاك موسكو تولى تدريب الفريق فى 26 لقاء وحقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 11 لقاء.

 

ـ حصل روى فيتوريا على 8 بطولات خلال تاريخه التدريبى.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا