شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ساعات تحسم تنصيب روى فيتوريا مدربا لمنتخب مصر لمدة أربع سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمتواجد حاليا فى البرتغال جلسة استمرت 7 ساعات مع البرتغالى روى فيتوريا انتهت بتنصيب فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر لمدة 4 سنوات خلفا لإيهاب جلال.

أعلن اتحاد الكرة رسميا تعيين البرتغالى روى فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة لمدة 4 سنوات.

ونستعرض فى التقرير التالى السيرة الذاتية للمدرب البرتغالى الجديد:

ـ روى كارلوس بينو دا فيتوريا.

ـ مواليد 16 أبريل عام 1970.

ـ مسيرته كلاعب كانت مع أندية برتغالية مغمورة.

ـ بدأ مشواره التدريبى مع فريق فيلافرانكوينس عام 2004.

ـ النقلة الأبرز فى مشواره التدريبى، عندما تولى قيادة فريق الشباب فى بنفيكا.

ـ تولى روى فيتوريا العديد من الأندية المميزة مثل فريق بنفيكا للشباب وبنفيكا والنصر السعودى وسبارتاك موسكو الروسى.

ـ قاد فيتوريا النصر فى 86 لقاء وحقق الفوز فى 54 وخسر 19 وتعادل فى 13 لقاء، وحصد لقب الدورى مع النصر بالإضافة إلى لقب السوبر السعودى.

ـ حصل فيتوريا مع بنفيكا على كأس بطل البرتغال مرتين، كما حصل على نفس اللقب مع فيتوريا جيماريش، وحصل على الدوري البرتغالي مرة واحدة مع بنفيكا بالإضافة إلى السوبر البرتغالي.

ـ خلال قيادته لفريق سبارتاك موسكو تولى تدريب الفريق فى 26 لقاء وحقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 11 لقاء.

ـ حصل روى فيتوريا على 8 بطولات خلال تاريخه التدريبى.