ما هي تفاصيل عقد روي فيتوريا مع منتخب مصر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

بعد فترة من الجدل أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي تفاصيل عقده مع البرتغالي روي فيتوريا مدربا لمنتخب الفراعنة، ليتولى مهمة الإشراف الفني لغاية عام 2026.



الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن بشكل رسمي إتمام التعاقد مع فيتوريا لأربع سنوات مقبلة.

وتولى حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري عملية اختيار والتعاقد مع مدرب منتخب مصر وأصر على أن يكون عقد المدرب مع المنتخب المصري طويلا ليسمح له بعمل مشروع حقيقي للكرة المصرية.

وسبق لفيتوريا تدريب النصر السعودي وحصل معه على لقبي الدوري والسوبر.

وفي أوروبا، نجح فيتوريا في قيادة بنفيكا إلى التتويج بلقب الدوري البرتغالي مرتين والسوبر البرتغالي مرتين وكأس البرتغال مرتين، إضافة إلى لقب على مستوى كأس الرابطة البرتغالي.

وكان آخر مكان عمل فيتوريا هو سبارتاك موسكو، الذي قاده من شهر مايو إلى ديسمبر 2021.

وتحت قيادة فيتوريا، لعب سبارتاك 26 مباراة ، سجل فيها تسعة انتصارات، وتعادل ست مرات وتلقى 11 هزيمة.

وأكدت تقارير صحفية مصرية أن روي فيتوريا سيتقاضى ما مجموعه 2.4 مليون يورو سنويا برفقة منتخب مصر.

يأتي ذلك في أعقاب فشل تجربة إيهاب جلال مع منتخب مصر، وهو الذي لعب 3 مباريات مع الفراعنة 2 منها رسميتان، نجح في الفوز على غينيا بشق الأنفس 1-0، قبل أن يُهزم أمام إثيوبيا خارج الديار بشكل مهين 2-0، ثم يُهزم برباعية من كوريا الجنوبية وديا.

ولن يكون فيتوريا أول مدرب برتغالي يتولى المنتخب المصري فسبقه كارلوس كيروش في 2021، والذي نجح في قيادة "الفراعنة" للحصول على المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا 2021.