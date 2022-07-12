النجم رودري يجدد عقده مع مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد الإسباني رودري حتى عام 2027.



ويسعى مانشستر سيتي لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري، للمنافسة على جميع ألقاب الموسم الجديد.

وذكر البيان الرسمي من النادي: "رودريجو وقع على تمديد عقده لمدة 3 سنوات، وتعني بقاء اللاعب حتى يونيو/حزيران 2027".

انضم رودري إلى مانشستر سيتي في صيف 2019 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولعب رودري بقميص السيتيزنز 151 مباراة، وساهم بـ 22 هدفا ما بين تسجيل وصناعة، كما حقق 5 ألقاب محلية.