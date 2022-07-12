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قرار الفيفا .. عامر: الأهلي سيصبح مجبرا علي بيع 35 لاعباً

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الشارقة - اميمة ياسر - أكد المهندس فرج عامر  رئيس نادي سموحة السابق ورجل الأعمال الشهير ، أن النادي الأهلي سيصبح مجبرا علي بيع والاستغتاء عن عدد كبير من لاعبي الفريق عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:"‏قرار فيفا بتحجيم عدد المعارين من كل نادي إلى ٨ لاعبين يتم اعارتهم بحد أقصى

وتابع عامر موضحا : كل نادي له الحق ان يستعير ٤ لاعبين فقط يحتم على ‎الأهلي الاستغناء النهائي عن عدد كبير من اللاعبين يتجاوز ٣٥ لاعبا على الاقل، جزء بالبيع وآخرين بالاستغناء دون مقابل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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