شكرا لقرائتكم خبر عن حلاق طارق حامد وراء شائعة مفاوضات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت شائعة مفاوضات الأهلى مع لاعب خط وسط الزمالك طارق حامد بشكل كبير فى الآونة الأخيرة فى ظل توتر أوضاع اللاعب مع القلعة البيضاء وتحويله للتحقيق فى ظل سفره غلى إسبانيا لمدة 50 يوما.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن الحلاق الخاص بـ طارق حامد وراء هذه الشائعة فى ظل تحدثة لمقربين من اللاعب عن هذا الأمر طوال الأيام الماضية لخدمة اللاعب الذى كان على علم بالشائعة ولم يعترض.

وكان طارق حامد مدافع وسط الزمالك قد رفض الخضوع للتحقيق فى النادى الأبيض وتمسك بحقوقه كاملة حتى نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجارى.

كان طارق حامد قد سافر إلى إسبانيا لمدة 50 يوما للاطمئنان على إصابته فى الركبة، وهو ما استفز مسئولو النادى كثيرا فى ظل الحاجة الماسة لجهوده مع توالى المباريات، وهو ما أدى لتحويله للتحقيق، إلا أن اللاعب رفض الخضوع للتحقيق وتمسك بحقوقه كاملة.

ويفاضل طارق حامد بين أكثر من عرض محلى فى الوقت الراهن للانتقال لأحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد غلق كل الطرق لتجديد تعاقده مع أبناء القلعة البيضاء وهو ما أكده مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وكشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك أنه سيتم خصم الإنذارات والغيابات والتأخير عن موعد بداية التدريبات، وكذلك التأخير فى العودة من الإجازات، بخلاف أيام الراحة الاستثنائية.

كما سيتم فرض غرامة إضافية على المدافع الدولى بسبب الأضرار التى وقعت على الفريق نتيجة تغيبه عن التدريبات والمباريات وادعائه الإصابة، وحال تصاعد الأزمة بين الطرفين سيتم التصعيد فى المحكمة الرياضية الدولية، خاصة أن عقد اللاعب مع الزمالك سارى حتى نهاية أغسطس المقبل.