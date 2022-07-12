شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام فيوتشر.. زياد طارق وصلاح محسن وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، واحدة من أصعب مبارياته المحلية هذا الموسم حينما يواجه فيوتشر باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فيوتشر مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

الدفاع: محمد هانى، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، على معلول.

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحى، محمد مجدى أفشة، صلاح محسن، زياد طارق.

الهجوم: محمد شريف.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدفا، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 21.