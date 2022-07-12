شكرا لقرائتكم خبر عن غموض مصير أبو جبل مع النصر السعودى بعد التعاقد مع الكولومبى أوسبينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسيطر حالة من الغموض على مصير محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعدما تعاقد فريق النصر السعودى مع الحارس الكولومبى دافيد أوسبينا فى صفقة انتقال حر، حيث وقع حارس نابولى السابق عقدا لمدة عامين مع العالمى.

وبعد أن كان أبو جبل على بعد خطوة واحدة من ارتداء قميص النصر السعودى فى الموسم الجديد، خاصة بعدما سبق ووقع للنادى السعودى وحصل على مقدم التعاقد، انقلبت الأمور رأسًا على عقب وتراجعت إدارة النصر عن إتمام التعاقد، وقررت ضم أوسبينا.

ويبحث فريق النصر السعودى فى الوقت الحالى على عرض مناسب لإعارة محمد أبو جبل لأحد أندية الدورى السعودى، أو انتقال اللاعب لأى فريق آخر حسب رغبته.

وكان عقد أوسبينا انتهى بنهاية الموسم الماضى ورفض التجديد لفريق الجنوب الإيطالى، قبل أن يدخل النصر فى مفاوضات معه ويوقع معه.

وقال الحساب الرسمى لنادى النصر على موقع "تويتر": "رسميا، وقع رئيس مجلس إدارة نادى النصر مسلى آل معمر عقدًا مع حارس مرمى المنتخب الكولومبي وقائده، داڤيد أوسبينا".

وأضاف: "التوقيع جاء فى صفقة انتقالٍ حرّ، وبعقد يمتد لسنتين، متمنين له التوفيق مع ناديه".

الكولومبي صاحب الـ33 عامًا كان قد انضم للنادى الإيطالى فى صيف 2018 على سبيل الإعارة قادمًا من آرسنال الإنجليزي، قبل أن يتم شراؤه نهائيا في صيف 2019.

خلال الموسم المنقضي، شارك الكولومبي في 33 مباراة مع نابولي في مختلف البطولات، استقبل خلالها 28 لاعبًا، وخرج بشباك نظيفة من 13 مباراة.

وخاض أوسبينا 103 مباريات مع نابولي، استقبلت شباكه خلالها 96 هدفًا، ولم يستقبل أي أهداف خلال 39 مباراة.