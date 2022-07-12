شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وفيوتشر اليوم الثلاثاء 12 / 7 / 2022 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره فيوتشر على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

موعد مباراة الأهلى وفيوتشر فى الدورى

يلتقى فريق الأهلى مع فيوتشر فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

غيابات الأهلى أمام فيوتشر بالدورى يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى فى مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

ترتيب الأهلى وفيوتشر فى جدول الدوري يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدفا، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 21 هدفا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفيوتشر

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفيوتشر اليوم الثلاثاء فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.