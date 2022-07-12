شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة 24 لمسابقة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، اليوم الثلاثاء، ويتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 51 نقطة فيما يحل بيراميدز ثانياً برصيد 46 نقطة ويأتى الأهلى فى المركز الثالث برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.

مواعيد مباريات الجولة 24 لمسابقة الدوري الممتاز

الثلاثاء

البنك الاهلى & غزل المحلة..4.30 مساء على استاد بتروسبورت

الزمالك & المقاولون العرب..6.30 مساء على استاد القاهرة الدولى

طلائع الجيش & بيراميدز..6.30 مساء على استاد جهاز الرياضة

الاهلى & فيوتشر..9 مساء على استاد الاهلى والسلام

الاربعاء

الاسماعيلى & سموحة..6.30 مساء على استاد الاسماعيلية

المصرى & فاركو..6.30 مساء على استاد برج العرب

انبى & الجونة..9 مساء على استاد بتروسبورت

الخميس

إيسترن كومبانى & مصر المقاصة..6.30 مساء على استاد بتروسبورت

سيراميكا & الاتحاد السكندري..9 مساء على استاد المقاولون العرب

جدول ترتيب هدافى الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (12 هدفا).

مروان حمدى "سموحة" (12 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف ).

جون إيبوكا "إنبى" (9 أهداف).

جدول ترتيب الدورى المصرى

الزمالك 51 نقطة من 23 مباراة

بيراميدز 46 نقطة من 22 مباراة

الأهلى 45 نقطة من 21 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 23 مباراة

سموحة 39 نقطة من 23 مباراة

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.