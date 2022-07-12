شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدربين برتغاليين يقودون الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما نجح اتحاد الكرة فى التعاقد مع البرتغالى روى فيتوريا لتولى تدريب منتخب مصر، خلفًا لإيهاب جلال الذى تمت إقالته، زادت نسبة المدربين البرتغاليين فى الكرة المصرية، مع غياب تام لباقى المدارس الأجنبية.

ويقود الكرة المصرية فى الوقت الحالى 5 مدربين برتغاليين هم: روى فيتوريا مدرب منتخب مصر، وريكاردو سواريز مدرب الأهلى وجيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك ونونو ألميدا مدرب فاركو وجوفارن فييرا مدرب إنبى.

وتسيطر المدرسة البرتغالية على بورصة المدربين الأجانب فى مصر بسبب النجاحات التى تحققت في السنوات الماضية، وتعد المدرسة الأوروبية الوحيدة المختلفة في الدورى المصري هي المدرسة اليوانية ممثلة في تاكيس جونياس مدرب بيراميدز الحالي.

وعلم ”الخليج 365” تفاصيل تعاقد روي فيتوريا مع منتخب مصر، حيث إن العقد لمدة 4 سنوات مقابل 2 مليون و400 ألف دولار سنويًا أى سيحصل على 200 ألف دولار شهريا، ويتواجد مع فيتوريا 4 مساعدين من بينهم مدرب حراس المرمى.