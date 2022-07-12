شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدربين برتغاليين يقودون الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعدما نجح اتحاد الكرة فى التعاقد مع البرتغالى روى فيتوريا لتولى تدريب منتخب مصر، خلفًا لإيهاب جلال الذى تمت إقالته، زادت نسبة المدربين البرتغاليين فى الكرة المصرية، مع غياب تام لباقى المدارس الأجنبية.
ويقود الكرة المصرية فى الوقت الحالى 5 مدربين برتغاليين هم: روى فيتوريا مدرب منتخب مصر، وريكاردو سواريز مدرب الأهلى وجيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك ونونو ألميدا مدرب فاركو وجوفارن فييرا مدرب إنبى.
وتسيطر المدرسة البرتغالية على بورصة المدربين الأجانب فى مصر بسبب النجاحات التى تحققت في السنوات الماضية، وتعد المدرسة الأوروبية الوحيدة المختلفة في الدورى المصري هي المدرسة اليوانية ممثلة في تاكيس جونياس مدرب بيراميدز الحالي.
وعلم ”الخليج 365” تفاصيل تعاقد روي فيتوريا مع منتخب مصر، حيث إن العقد لمدة 4 سنوات مقابل 2 مليون و400 ألف دولار سنويًا أى سيحصل على 200 ألف دولار شهريا، ويتواجد مع فيتوريا 4 مساعدين من بينهم مدرب حراس المرمى.
ونستعرض فى التقرير التالى السيرة الذاتية للمدرب البرتغالى الجديد:
ـ روى كارلوس بينو دا فيتوريا.
ـ مواليد 16 أبريل عام 1970.
ـ مسيرته كلاعب كانت مع أندية برتغالية مغمورة.
ـ بدأ مشواره التدريبى مع فريق فيلافرانكوينس عام 2004.
ـ النقلة الأبرز فى مشواره التدريبى، عندما تولى قيادة فريق الشباب فى بنفيكا.
ـ تولى روى فيتوريا العديد من الأندية المميزة مثل فريق بنفيكا للشباب وبنفيكا والنصر السعودى وسبارتاك موسكو الروسى.
ـ قاد فيتوريا النصر فى 86 لقاء وحقق الفوز فى 54 وخسر 19 وتعادل فى 13 لقاء، وحصد لقب الدورى مع النصر بالإضافة إلى لقب السوبر السعودى.
ـ حصل فيتوريا مع بنفيكا على كأس بطل البرتغال مرتين، كما حصل على نفس اللقب مع فيتوريا جيماريش، وحصل على الدورى البرتغالى مرة واحدة مع بنفيكا بالإضافة إلى السوبر البرتغالى.
ـ خلال قيادته لفريق سبارتاك موسكو تولى تدريب الفريق فى 26 لقاء وحقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 11 لقاء.
ـ حصل روى فيتوريا على 8 بطولات خلال تاريخه التدريبى.