شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت: "هموت نفسى علشان نفوز على الأهلى وأبعده عن المنافسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح أحمد رفعت لاعب فيوتشر فى تحقيق فريقه فوزا غاليا الليلة أمام الأهلى فى المواجهة التى ستجمعهما فى التاسعة مساء باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

وقال رفعت فى جلسة خاصة مع مقربين منه "سأموت نفسى فى الملعب فى لقاء الأهلى من أجل إبعاده عن المنافسة على اللقب هذا الموسم، مؤكدا لهم أن مباراة اليوم مهمة فى مسرته الكروية والفوز على الأهلى متعه كروية"، خاصة بعدما أعاد أحمد رفعت لاعب نادى فيوتشر، اكتشاف نفسه تحت القيادة الفنية لعلى ماهر، سواء خلال فترة تواجده مع المصرى أو بعد رحيله إلى فيوتشر، محافظاً على مستواه للموسم الثانى على التوالى، ليكون سبباً رئيسياً فى تتويج فريقه ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الأولى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 21.

من جهته طالب البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلى، لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط واستعادة مسيرة الانتصارات لتحقيق فوز مهم فى محاولة تصحيح المسار المحلى وانتظار تعثر الزمالك لاعتلاء صدارة المسابقة بعد لعب المؤجلات ضمن خطة استعادة درع الدوري الذى فقده المارد الأحمر في الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.

ويسعى سواريز لتحقيقه فوزه الأول فى مسابقة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع الجونة بينما حقق فوزه الأول مع الاهلى بكأس مصر على حساب بتروجت.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حالة فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 51، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكن يفرق عنه في المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 51 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة.

ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة ، بينما يستعيد الأهلى جهود محمد عبد المنعم بعد انتهاء الإيقاف بعد غيابه عن مباراة الجونة بسبب الإنذار الثالث.

وفى المقابل، يدخل فيوتشر بقيادة على ماهر مباراة الليلة منتشياً بتتويجه بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة فى نسختها الأولى عقب فوزه على غزل المحلة بخماسية مقابل هدف ليسجل أول بطولة فى تاريخه.

ويتمسك على ماهر بخطف النقاط الثلاث من أنياب الأهلى بعدما ضمن المشاركة في بطولة الكونفدرالية بالموسم الجديد، ويتسلح فيوتشر بنجومه المتميزين أحمد عاطف ومحمد رضا بوبو وأحمد رفعت وكريم نيدفيد وسعد سمير ومروان محسن.