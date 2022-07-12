شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يبدأ مهمته مع منتخب مصر بحضور قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة مساء أمس رسميا تعيين البرتغالى روى فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر، فى الفترة المقبلة لمدة 4 سنوات، حيث يصل فيتوريا القاهرة الأسبوع المقبل ويحضر مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر.

ويتواجه الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر يوم 21 يوليو من الشهر الجارى باستاد القاهرة، وتشهد المباراة تواجد فيتوريا وجهازه الأجنبى بالكامل فى اللقاء.

ونستعرض فى التقريثر التالى السيرة الذاتية للمدرب البرتغالى الجديد:

ـ روى كارلوس بينو دا فيتوريا.

ـ مواليد 16 أبريل عام 1970.

ـ مسيرته كلاعب كانت مع أندية برتغالية مغمورة.

ـ بدأ مشواره التدريبى مع فريق فيلافرانكوينس عام 2004.

ـ النقلة الأبرز فى مشواره التدريبى، عندما تولى قيادة فريق الشباب فى بنفيكا.

ـ تولى روى فيتوريا العديد من الأندية المميزة مثل فريق بنفيكا للشباب وبنفيكا والنصر السعودى وسبارتاك موسكو الروسى.

ـ قاد فيتوريا النصر فى 86 لقاء وحقق الفوز فى 54 وخسر 19 وتعادل فى 13 لقاء، وحصد لقب الدورى مع النصر بالإضافة إلى لقب السوبر السعودى.

ـ حصل فيتوريا مع بنفيكا على كأس بطل البرتغال مرتين، كما حصل على نفس اللقب مع فيتوريا جيماريش، وحصل على الدورى البرتغالى مرة واحدة مع بنفيكا بالإضافة إلى السوبر البرتغالى.

ـ خلال قيادته لفريق سبارتاك موسكو تولى تدريب الفريق فى 26 لقاء وحقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 11 لقاء.

ـ حصل روى فيتوريا على 8 بطولات خلال تاريخه التدريبى.