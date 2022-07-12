شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد الأحمر رمانة ميزان الفراعنة فى أمم أفريقيا مصر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الجماهير المصرية آمالا كبيرة على دينامو منتخب مصر لكرة اليد أحمد الأحمر فى التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 18 يوليو الجارى، ويثبت الأحمر يوما بعد يوم أنه الفتى الذهبى لحصد البطولات فى عالم كرة اليد عن جدارة واستحقاق.

ونجح الأحمر مؤخراً فى إضافة بطولة جديدة لرصيد بطولاته فى القلعة البيضاء، بعدما فاز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس على حساب الأهلى بنتيجة 29 / 28 فى النيجر.

أحمد الأحمر ولد فى 27 يناير عام 1984، لعائلة زملكاوية، فهو نجل كابتن القلعة البيضاء فى اليد، مصطفى الأحمر، وحصد الأحمر مع منتخب مصر 10 بطولات، موزعين إلى 4 أمم أفريقيا أعوام 2004 و2008 و2016 و2020، وتوج مع الفراعنة بذهبية دورة الألعاب الإفريقية 3 مرات، ولقبين دورة الألعاب العربية، ومرة بطولة ألعاب البحر المتوسط.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد الأحمر كالتالى: