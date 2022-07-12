شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون لا يعرف الفوز على الزمالك منذ 684 يوماً قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى السادسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، يحل فريق المقاولون العرب ضيفاً على الزمالك فى المباراة التى يستضيفها استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يبحث كل فريق عن خطف ثلاث نقاط ثمينة.

وتحفل مواجهات الزمالك والمقاولون بالإثارة والمتعة دائماً، ويرجع آخر فوز حققه المقاولون على الفريق الأبيض إلى 27 أغسطس 2020، أى قبل 684 يوماً، ما يعادل سنة و10 أشهر، وذلك عندما فجر المقاولون بقيادة عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل وقتها مفاجأة بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى لقاء مثير، حيث كان المقاولون متأخراً بهدف وتعرض لطرد أحد مدافعيه ليستكمل اللقاء بـ 10 لاعبين، إلا أنه نجح فى خطف الفوز بالدقائق الأخيرة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

فيما يحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 51 نقطة بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز الزمالك في 16 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.