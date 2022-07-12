تعرف على موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس بانكوك الودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

تستعد الفرق الإنجليزية، لبدء موسمها الكروي وانطلاقة البطولات المختلفة وعلى رأسها الدوري الإنجليزي 2022/2023.



حيث يواجه فريق ليفربول، نظيره مانشستر يونايتد في لقاء ودي، في إطار استعدادت قطبي إنجلترا للموسم الجديد.

ويظهر فريق ليفربول بقائمته الجديدة والتي شهدت رحيل السنغالي، ساديو ماني، وضمنت تواجد المصري محمد صلاح بعد تجديد عقده لصيف 2025.

في الجانب الآخر، يستعد الشياطين الحمر للمباراة مع الهولندي إيريك تين هاج، مدرب الفريق الجديد.

ويلتقي فريق ليفربول بنظيره مانشستر يونايتد، مساء يوم الثلاثاء 12 يوليو في كأس بانكوك الودية.

وتنطلق المباراة الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 5 مساء بتوقيت أبوظبي.