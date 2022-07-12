ما هو موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

يستكمل نادي الزمالك مشواره في منافسات الدوري المصري، حين يلاقي نظيره المقاولون العرب في الجولة 24، مساء الثلاثاء.



ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، فيما يأتي المقاولون العرب في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

ويستقبل نادي الزمالك نظيره المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري، مساء الثلاثاء 12 يوليو/تموز.

وتنطلق المواجهة الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث منافسات الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورتس.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021/2022

الزمالك - 51 نقطة

بيراميدز - 49 نقطة

الأهلي - 45 نقطة

فيوتشر - 39 نقطة

سموحة - 39 نقطة