رسميا .. البرتغالي «روي فيتوريا» مدربا لمنتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن اتحاد الكرة المصري، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، عن توصله لاتفاق رسمي مع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، لقيادة المنتخب الوطني، بعقد طويل الأمد، حتى 2026.

وتولى فيتوريا، صاحب الـ52 عامًا، تدريب عدة فرق، أبرزها بنفكيا البرتغالي، كما خاض تجربة عربية مع النصر السعودي من يناير 2019 حتى ديسمبر 2020.

وكانت آخر تجارب فيتوريا مع فريق سبارتاك موسكو الروسي، قبل أن يرحل في ديسمبر الماضي.

ودخل الاتحاد المصري في العديد من المفاوضات التي لم تكلل بالنجاح مع عدة مدربين أجانب، عقب إقالة إيهاب جلال عن قيادة منتخب مصر بعد الخسارة من منتخب إثيوبيا بهدفين نظيفين بتصفيات أمم إفريقيا، ثم الخسارة بنتيجة كبيرة من كوريا الجنوبية وديًا بأربعة أهداف لهدف.