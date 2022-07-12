حسم كأس السوبر البرتغالي مرتين .. من هو مدرب منتخب مصر الجديد «روي فيتوريا»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن اتحاد الكرة رسميا تعيين البرتغالي روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر في الفترة المقبلة لمدة 4 سنوات.

كان اتحاد الكرة قد قرر إقالة إيهاب جلال بعد 65 يوما فقط من قرار تعيينه مدربا لمنتخب مصر، وبعد 3 مباريات فقط، بسبب تراجع أداء المنتخب والخسارة أمام إثيوبيا وكوريا الجنوبية.

ونستعرض في السطور التالية السيرة الذاتية للمدرب البرتغالي الجديد:

ـ بدأ مشواره التدريبي مع فريق فيلافرانكوينس عام 2004.

ـ تولى روي فيتوريا العديد من الأندية المميزة مثل فريق بنفيكا للشباب وبنفيكا والنصر السعودي وسبارتاك موسكو الروسي.

ـ قاد فيتوريا النصر في 86 لقاء وحقق الفوز في 54 وخسر 19 وتعادل في 13 لقاء، وحصد لقب الدوري مع النصر بالإضافة إلى لقب السوبر السعودي.

ـ حصل فيتوريا مع بنفيكا على كأس بطل البرتغال مرتين، كما حصل على نفس اللقب مع فيتوريا جيماريش، وحصل على الدوري البرتغالي مرة واحدة مع بنفيكا بالإضافة إلى السوبر البرتغالي.

ـ خلال قيادته لفريق سبارتاك موسكو تولى تدريب الفريق في 26 لقاء وحقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 6 وخسر 11 لقاء.

ـ حصل روي فيتوريا على 8 بطولات خلال تاريخه التدريبي.

تواريخ في حياة مدرب منتخب مصر الجديد

ولد البرتغالي روي كارلوس فيتوريا (52 عاما) في 16 أبريل عام 1970.

بدأ فيتوريا مسيرته الكروية كلاعب، ضمن صفوف فريق في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي، وآخر في دوري الدرجة الرابعة.

أنهى فيتوريا مسيرته في الملاعب مع «فيلافرانكوينس» كما بدأ منه رحلته التدريبية.

وفي عام 2004، انتقل فيتوريا إلى تدريب فريق الشباب في بنفيكا، واستمر معه لعامين، وفي 2006، تولى قيادة فريق فاتيما البرتغالي، في دوري الدرجة الثالثة، والذي نجح معه في الفوز باللقب والانتقال إلى الدرجة الثانية.

وفي 2007 قاد فريق فاتيما، للفوز على فريق بورتو الذي كان يقوده جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الحالي لفريق الزمالك، في الدور الثالث من بطولة كأس البرتغال، ورغم أن بورتو كان حامل لقب الدوري البرتغالي، ونجح فريق فاتيما في حسم المباراة.

وانتقل فيتوريا لتدريب باكوس لمدة موسم واحد، قبل الانتقال إلى جيماريش الذي ظل معه لـ4 سنوات من 2011 و2015.

وفي 2015، انتقل فيتوريا، لتدريب فريق بنفيكا البرتغالي، واستمر معه 3 سنوات، قاده خلالها للفوز ببطولة الدوري مرتين، وكأس البرتغال مرة، وكأس الرابطة مرة، كما حسم لقب كأس السوبر البرتغالي مرتين.

رحل فيتوريا عن تدريب بنفيكا، في يناير 2019، ليتولى القيادة الفنية لفريق النصر السعودي، ونجح في قيادته للفوز بلقب الدوري السعودي، وكأس السوبر السعودي، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

رحل فيتوريا عن النصر في نهاية 2020، بعد سلسلة من النتائج السلبية، وتولى تدريب سبارتاك موسكو الروسي مطلع الموسم الماضي، ولكنه رحل بعد 6 أشهر فقط.