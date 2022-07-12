الدوري «المصري والإنجليزي» .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يقام اليوم عدد من المباريات الهامة في عدة دوريات ، أهمها، ليفربول ومانشستر يونايتد وديا، ومباريات الدوري المصري وأهمها ، الأهلى وفيوتشر، والزمالك مع المقاولون العرب.

حكام لقاء الأهلي وفيوتشر في الدوري

طاقم حكام يقوده محمد الحنفي حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي وعمر فتحي مساعدين، بجانب صبري إبراهيم حكم رابع، كما يضم طاقم التحكيم محمود الدسوقي حكم فيديو، ومحمد عباس قبيل مساعد حكم فيديو.

حكام لقاء الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

ويقود أمين عمر طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ويعاونه شريف عبد الله ومحمد عزازي مساعدين، بجانب عمرو رضوان حكم رابع، وعمرو الشناوي حكم فيديو، وعمرو عايد مساعد حكم فيديو.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

البنك الأهلي X غزل المحلة – الساعة 4:30 عصرا على قناة on time sport 1

الزمالك X المقاولون العرب – الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport 1

طلائع الجيش X بيراميدز – الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport 2

الأهلي X فيوتشر – الساعة 9 مساء على قناة on time sport 1

مواعيد مباريات ودية

ليفربول X مانشستر يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة الرابعة العراقية

لوجانو X انتر ميلان – الساعة 6:30 مساء

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: مابايا، تشامبرز، فيليبس، جو جوميز.

خط الوسط: إليوت، هندرسون، مورتون.

خط الهجوم: لويس دياز، فيرمينو، كارفاليو.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، فاران، لوك شاو.

خط الوسط: دوني فان دي بيك، برونو فرنانديز، فريد، جادون سانشو.

خط الهجوم: مارسيال، ماركوس راشفورد.